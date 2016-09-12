أضرم مجهولون النار الإثنين في مسجد كان يرتاده عمر متين، منفّذ الهجوم على الملهى الليلي في أورلاندو، بحسب ما أفادت السلطات.

واستجابت خدمات الإطفاء إلى مكالمة هاتفية في الساعة 12,31 بعد منتصف الليل تبلغ عن اندلاع ألسنة اللهب في مركز “فورت بيرس” الإسلامي، بحسب ما أفاد الميجور ديفيد تومبسون من مكتب شريف مقاطعة سانت لوسي.

وأظهر تسجيل فيديو بكاميرا مراقبة شخصاً يقترب من المبنى من الشرق، بحسب تومبسون.

وأضاف “فور اقتراب ذلك الشخص، اندلع لهب وفر الشخص من المكان”.

وقال إن “الأدلة أشارت إلى أن الحريق متعمد ويحقق مكتب الشريف حالياً في الحادث”.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات كما لم يكشف عن مدى الإضرار فوراً.

وأظهرت صور نشرها مكتب الشريف على موقعه على فيسبوك عربات الإطفاء تقف أمام المبنى، وهو كنيسة سابقة، وقد ظهرت أضرار على واجهته.

ولم يكشف تومبسون الدافع، إلا أنه أشار إلى أنه يتزامن مع ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

كما يأتي تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى.