رغم شهرتها في مصر خاصة والعالم العربي عامة؛ فإن البعض لا يعرف معلومات كثيرة عن الإعلامية المثيرة للجدل وفاء الكيلاني، وخاصة عن حياتها الخاصة التي ترفض التحدث فيها كثيرًا، ومنها:

1- ولدت وفاء الكيلاني في 10 سبتمبر عام 1972 بالقاهرة لعائلة مسلمة، وكانت الأخت الوسطى لأختين، الكبرى تدعى وفية والصغرى وسيمة.

2- والدها هو الشيخ حامد الكيلاني، وهو رجل أعمال خريج قسم اللغة العربية جامعة الأزهر، وهو مثلها الأعلى في الحياة.

3- درست بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قاريونس بنغازي الليبية، وحصلت على ماجستير في علم النفس.

4- بدأت حياتها المهنية من شبكة راديو وتليفزيون العرب عام 1997، وظلت تعمل بالشبكة حتى عام 2004.

5- “استوديو الهوا” كان أول برنامج من تقديمها على قناة ART الأفلام، وفي عام 2005 انتقلت للعمل بشبكة روتانا.

6- إلى جانب تقديم البرامج، عملت وفاء الكيلاني لمدة عامين كمراسلة لشبكة BBC.

7- في عام 2012، بدأت العمل مع شبكة “إم بي سي” من خلال عدة برامج من بينها “نوَّرت” و”الحكم”، وآخرها “المتاهة”.

8- حصلت على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل محاورة عربية في الاستفتاء السنوي الذي تقيمه مجلة Dear Guest مصر عام 2014، وكذلك جائزة أفضل محاورة لنفس العام من قراء “إيلاف”، كما حصلت على جائزة مهرجان الفضائيات العربية بمصر عام 2015.

9- في 25 أغسطس عام 2008 تزوجت “وفاء الكيلاني” مدنيًّا من زميلها السابق بشبكة راديو وتليفزيون العرب اللبناني طوني مخايل، وأنجبت منه طفلتها “جودي” وابنها “ريان”.وفقاً لموقع التحرير

10- في يوليو الماضي، أعلنت وفاء الكيلاني انفصالها عن طوني مخايل بعد 8 سنوات زواج، ورغم أنه مسيحي وهي مسلمة، يقال إنه غير ديانته ودخل الإسلام لإرضاء أسرتها التي مانعت هذا الزواج، كما أنها قالت في تصريح سابق لصحيفة “البيان” الإماراتية إنها “مصرية مسلمة، ولم تتزوج مسيحيًّا، وربنا هو العالم”، حسب قولها.