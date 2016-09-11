تُقبل كثير من النساء حالياً على أحد أنواع التوابل السحرية، من أجل تحسين مظهر البشرة وصحتها، وهو اليانسون، الذي يقلل من وضوح الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفي معظم الحالات، سيتم التخلص من التجاعيد في أقل من أسبوع.

وما يجعل هذه الطريقة أكثر فعالية من أي منتج آخر، لمكافحة علامات تقدم السن المكلفة، هو أنه آمن تماما، وطبيعي، وغير مكلف وفعال بشكل لا يصدق.

*المقادير:

1.كوب من الماء.

2.حفنة من بذور اليانسون.

3.قدر صغير.

*الطريقة:

اغلي اليانسون، ثم انتظري حتى يبرد، ضعي المحلول في وعاء زجاجي نظيف.

اغسلي وجهك بالمحلول في الصباح، لتتخلصي من جميع التجاعيد، التي تغطي وجهك بطريقة طبيعية.