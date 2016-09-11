قالت تقارير صحفية، الأحد، إنّ رجل الدين الشيعي جلال الدين الصغير زعيم ميليشيات “سرايا العقيدة” التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، تزوج من فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا.

ويبلغ جلال الدين الصغير من العمر 60 عامًاً وهو من مواليد 1957 في محافظة ميسان جنوب العراق ذات الغالبية الشيعية ويعد من أبرز قيادات التحالف الوطني الشيعي بالعراق.

وذكرت وكالة أنباء “سكاي برس” العراقية عن مصدر وصفته بالمقرب من جلال الدين الصغير، إنّ “الأخير تزوج من بنت تبلغ من العمر 18 عامًا تسكن في محافظة ميسان”، مبينًا أنّ جلال الدين يبلغ من العمر قرابة 60 عامًا.

وأضاف المصدر أنّ “مهر الزوجة قدر بـ50 مليون مقدم و60 مليون مؤخر، فضلا عن إعطاء سيارة لكل من والدها وأخيها الأصغر”.

وشكل جلال الدين الصغير سرايا “أنصار العقيدة” وهو الأمين العام للسرايا وكان أول مشاركة لها في سوريا بذريعة الدفاع عن مرقد السيدة زينب في ريف دمشق، من ثم تم تسجيلها بشكل رسمي كلواء ضمن ألوية الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء العراقي.

وأثارت الخطبة التي ألقاها إمام وخطيب جامع “براثا” في العاصمة بغداد جلال الدين الصغير في شباط/ فبراير الماضي، والتي دعا فيها العراقيين إلى عدم أكل حلوى “النستلة” لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.