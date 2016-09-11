“لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك “.. هكذا بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى جبل عرفات منذ بزوغ شمس يوم الأحد، إذ سيقومون بأداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، حتى غروب شمس يوم وقفة عرفة، وبذلك ينتهى مناسك هذا اليوم ليخرجوا إلى المزدلفة للذهاب إلى الراحة للإستعداد لليوم الثاني.

وصعد حوالي مليون ونصف مليون حاج إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وتوجه الحجاج أمس إلى وادي منى الذي يبعد بضعة كيلومترات إلى الشرق من مكة المكرمة قبل أن يصعدون إلى جبل عرفات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجهات المعنية بشؤون الحج تقدم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن في مشعر عرفات الذي تتوفر فيه الطرق والمظلات وطرق المشاة وجميع الخدمات الأساسية من مستشفيات ومراكز صحية وأخرى إسعافية ومياه وكهرباء واتصالات سلكية ولا سلكية ودورات للمياه، إضافة إلى مواد التموين التي تفوق حاجة الحجاج ما يجعلهم يقفون على هذا الصعيد الطاهر في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان والطمأنينة.

وأضافت أن رجال المرور ينتشرون في مشعر عرفات بشكل مكثف يساندهم أفراد الأمن على الطرق المؤدية للمشعر والساحات المحيطة به والشوارع داخل مشعر عرفات لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة، تدعمهم دوريات أمنية تجوب أرجاء المشعر.

الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

كما جرى اليوم في مكة المكرمة استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة، جريا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وقام منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومصنع كسوة الكعبة بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بثوب جديد صُنع من الحرير الخالص.

يتشوق المسلمين حول العالم زيارة الأراضي المقدسة لأداء مناسك ومراسم الحج وأداء الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا…