قررت معلمة تُدعى “بيتاني لامبث”، تثبيت آلات الدراجات تحت مناضد طلابها، بعد أن لاحظت بأن ثمانية طلاب من الصف لديهم مشاكل في التركيز خلال حصة الرياضيات.

وأشارت بأن أداءهم تحسن وزاد تركيزهم، والأهم من ذلك عدم تململهم في الحصة.

وقامت “لامبت” بتثبيت آلات الدراجات الهوائية في نهاية العام الماضي، وكانت تكلفة كل آلة حوالي 150 دولار.

وبعد نجاح مشروع لامبث، فإن مسؤولي المدرسة متحمسون بشكل خاص بشأن ما يمكن لهذه الآلات أن تقدمه للطلاب في فصول التربية الخاصة.

وقالت صوفيا فيديلي، إحدى طالبات لامبث، إن ركوب هذه الدراجات يساعدها في التركيز أثناء الحصة.

كما وأشار كوين سبير، وهو طالب آخر من صف لامبث، إلى الفوائد الصحية لركوب الدراجات أثناء الحصة، حيث قال للصحفيين بأن ممارسة رياضة التبديل بالقدمين على الدراجة الثابتة لمسافة 5.5 ميلاً تحرق 133 سعرة حرارية كل يوم قبل الساعة العاشرة صباحاً.