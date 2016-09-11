توقع المغرد السعودي الشهير “مجتهد” استبعاد قيادات في صفوف الجيش السعودي وكذلك في وزارة الداخلية، مشيراً في توقعه إلى أن تلك الاجراءات تأتي على وقع إخفاقات السعودية الأخيرة في عدوانها على اليمن.

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” ربما تصدر بعد أيام أوامر ملكية باستبعاد قيادات في الجيش والداخلية وتعيين آخرين صاحب القرار: محمد بن سلمان طبعا.”

وتشهد الحدود السعودية اليمنية يوميا مواجهات بين الجيش السعودي وجماعة الحوثيين إذ يلعب إعلام الطرفين دورا توتيريا وسط حديث عن اخفاقات في صفوف الجيش السعودي الامر الذي ينفيه الجيش ويؤكد سيطرته التامة على الحدود.