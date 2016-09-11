تحسر الكاتب السعودي صالح الطريقي على الماضي الّذي كان يعيشه حجاج بيت الله الحرام أثناء زيارتهم إلى الأماكن المقدّسة.

وكتب “الطريقي” على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” بدأها قائلا “من حسن حظهم أنهم حجوا قبل “صحوة التخلف” ، وإلا لأصبحوا قضية الساعة . وهل هم عملاء يشوهون صورة المسلم بأنه مدخن ؟”

من حسن حظهم أنهم حجوا قبل "صحوة التخلف" ، وإلا لأصبحوا قضية الساعة .

وهل هم عملاء يشوهون صورة المسلم بأنه مدخن ؟ pic.twitter.com/oWnIHoEUes — صالح الطريقي (@saleh_alturige) September 11, 2016

وأضاف “إن تأملت خلفية الصورة وكيف هم الحجيج كل مشغول بنفسه لمعرفته حدود حريته ، وتأملت غالبية الردود .ستكتشف ما الذي فعلته “صحوة التخلف” بالعقول ؟”

إن تأملت خلفية الصورة وكيف هم الحجيج كل مشغول بنفسه لمعرفته حدود حريته ، وتأملت غالبية الردود .

ستكتشف ما الذي فعلته "صحوة التخلف" بالعقول ؟ — صالح الطريقي (@saleh_alturige) September 11, 2016

وتابع “خلاصة : إن سألت “صحوة التخلف” عن التدخين والدخون، سيقال الأول حرام الثاني حلال . إن سألت طبيبا، سيقول : كلاهما مضر بالصحة . ولن يتدخل بحريتك”.