فتح الله غولن يدعي انه يكلم الله

هدد زعيم التنظيم الموازي “فتح الله كولن” المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الحكومة التركية قائلا إن جنوده النائمين ينتظرون أوامره للتحرك.

وتابع خلال تسجيل فيديو له لم تتعدى مدته الـ48 ثانية، أن الحكومة التركية ستواجه المزيد من التهديدات.

وشبه «كولن» جنوده بخلايا المخ، الذي يحتوي على أكثر من 10 مليارات خلية، مؤكدا أن جميعهم ينتظرون أوامره وتوجيهاته.

وقال «إن الله لم يضع هذه الخلايا بدون سبب»، مؤكدا إمكانية تحقيق الكثير من خلال هؤلاء الجنود.

وأضاف «هم نائمون؛ لأنهم لم يتلقوا أية أوامر، كما أنهم لم يواجهوا أية مشكلات».

وتتهم الحكومة التركية «كولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز الماضي.

وكانت تركيا قد أجهضت محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من عناصر الجيش، واستعادت الحكومة السيطرة على الأوضاع في البلاد في غضون عدة ساعات، بعد نزول المواطنين إلى الشوارع والميادين استجابة لنداء من الرئيس «رجب طيب أردوغان».

ومنذ اليوم التالي، بدأت الحكومة في ملاحقة آلاف المتهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل وعلى رأسهم «كولن.