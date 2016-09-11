أثار ظهور علم إيران بسيارة تحمل بعض الأمتعة في أحد شوارع المملكة العربية السعودية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو صوره أحد الهواة.

وقال ناشطون إن المقطع صُور في شارع بمدينة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية، مستنكرين ظهور العلم الإيراني في وقت ترسل فيه إيران تصريحات مسيئة للملكة.

وذهب أحد الناشطين إلى اعتبار أن السيارة لا تحمل فقط علم إيران، بل إنها تحمل كرسيا كبيرا لإحدى الحسينيات الشيعية، منددين بتساهل البعض مع هذا النوع من الممارسات.

وكتبت الناشطة وفاء الراشد “ ليش علم إيران على كرسي راح ينحط في دار عبادة في بلادي أين الولاء للوطن هذا هو الإرهاب”. وفق ما ذكره موقع “ارم نيوز”

وفي نفس الاتجاه غرّد ناشط يطلق على نفسه أبو دليم “أعداؤنا يعيشون بيننا هذا الرافضي الحقير يحمل كرسي معممهم وكما تشاهدون علم إيران عليه يأكلون من خيرنا وولاؤهم لغيرنا”.

أما الناشط مبارك العنزي فقد علق بالقول “الوضع خطير من استهان بالسعودية وقام بوضع علم إيران، فهذا دليل على خطط شيعة السعودية بتنفيذ مخططات إرهابية فهم الخطر”.

فيما كتب أبو نواف “نطالب بسجن صاحب الكرسي اللي وضعت عليه علم إيران في مدينة الأحساء، وهذه خيانة بلد وإيران في طريقها للزوال إن شاء الله”.