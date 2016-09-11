وجه عبدالرحمن السديس، إمام الحرم المكي، رسالة إلى من وصفهم بـ”عقلاء إيران ومنصفيها” مطالبا إياهم بالكف عن محاولات إثارة الفتنة والفوضى وتعكير الأمن، في مقطع مصور تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السديس في مقابلة أجراها مع التلفزيون السعودي رصدتها شبكة “سي ان ان” الأمريكية: “إنها دعوة للعقلاء في إيران وغيرها لأن يعرفوا قداسة هذا البيت، وتعظيم هذا البيت، وأن من أرده بسوء فإن الله منتقم منه، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا عبر التاريخ ما أراد أحد بهذا البيت فتنة أو إثارة أو تشويشا أو فوضى أو تعكيرا للأمن إلا ابتلاه الله عز وجل.”

وأضاف: “إن من واجب السعودية أن تبذل كل ما بوسعها وكل ما باستطاعتها في خدمة الحجاج والمعتمرين وسلامة أمنهم، ولهذا عملت وبكل ثقة وبكل كفاءة واقتدار ولله الحمد والمنة ولم تسمح ولن تسمح أن تعكر صفو هذه الفريضة بفعل مزايدين أو من يخدمون مصالح وشعارات سياسية أو دعوات طائفية.”

ويشار إلى أن تصريحات السديس تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الاتهامات بين الرياض وطهران في عدد من الملفات الإقليمية إلى جانب قضية مقتل حجاج في حادثة التدافع في منى العام الماضي والذين من بينهم حجاج إيرانيون.