كاد الجزء التاسع من العمل الشامي الشهير “باب الحارة” أنْ يتوقف او يُلغى نهائياً بسبب عدم رضى الفنان السوري عباس النوري عن المستوى الهزيل الذي ظهر به الجزء الثامن وهو ما كاد يتسبب بإنهاء مسيرة العمل لأن محطة mbc وضعت شرطاً قاطعاً من الجزء السادس للمسلسل يفيد بأنه لا باب حارة من دون عباس النوري.

هذا الشرط، جعل الأمور تتجه للحلحلة بين النوري والمخرج بسام الملا حيث أعيدت كتابة نص الجزء الجديد تحت إشراف عباس النوري بشكل كامل الذي حد بشكل كبير مما سارت عليه الأحداث في الجزء السابق نحو الهزلية الكوميدية وحاول اعادة الحكاية الشعبية للعمل وفي نفس الوقت تطوير نظرة العمل للتاريخ الشامي الحقيقي.

وبحسب ما علمت “نواعم” فإن عمليات التصوير ستنطلق بعد عيد الاضحى المبارك مباشرة و تحت إدارة المخرج ناجي طعمي الذي كادت الخلافات تطيحه من العمل وكان مرشحاً ان يحل مكانه سيف الدين سبيعي.

وفي تفاصيل شخصية النوري في العمل، فإن أحداث الجزء الجديد ستُبنى على حكاية أساسية وهي عثور “ابو عصام” على طفل لقيط وجده أمام باب منزله وعندما آواه اتهمه العديد من رجال الحارة بأنه والده بالفعل و انه يخفي ذلك فتتطوّر الأمور ليتبنّى أبو عصام الطفل بالفعل ولنكتشف ان والدته الحقيقية وضعته قصداً امام باب المنزل كي يتربّى في بيت من أصحاب الحسب و النسب ولتتحوّل الأم إلى خادمة في المنزل و ترضع الطفل سراً.