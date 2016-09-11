نقلت صحيفة سعودية تصريحات لطفل سوري، نجح في الوصول إلى مكة مع أهله لأداء مناسك الحج، حيث ذكر الطفل أنه تمنى ودعا كثيراً أن تنتهي الحرب في بلاده.

وقال الطفل محمد لموقع “سبق” الإلكتروني في مشعر منى: “جئت مع أسرتي إلى هنا للحج لكي أدعو الله أن تنتهي الحرب الموجودة في كل مناطق سوريا”.

وأضاف: “أنا من سكان حلب وقدمت عن طريق لبنان وسوف أعود إلى وطني لأني أحبه، ولن تخيفني الأحداث الدائرة هناك”، وأشار إلى أنه “لم يعد يذهب إلى المدرسة ويتمنى أن تعود بلاده كما كانت ويلتقي أصدقاءه”، متابعا “يا رب الحرب تخلص”.