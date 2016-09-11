دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الفتيات الإيرانيات لعدم قيادة الدراجات الهوائية، معتبرًا “قيادة الدراجات الهوائية من قبل النساء سيفسد المجتمع ويثير الرجال”.

وقال خامنئي في معرض إجابته على سؤال وجه له من قبل الإيرانيين، السبت، “إن قيادة وركوب النساء للدراجات الهوائية في الأماكن العامة وأمام الغرباء يسبب الفساد في المجتمع ويتعارض مع عفة النساء ويجب عليهن ترك هذا الأمر”.

وأضاف خامنئي أنه “غالبًا ما يتمّ لفت انتباه الرجال حين مشاهدتهم للنساء وهن يقدنَ الدراجات الهوائية، وهو أمر مثير للفساد ومنافي للعفة ويجب على النساء ترك هذا الأمر الذي يخلق مشاكل اجتماعية”.

وتأتي فتوى خامنئي بمنع ركوب الدراجة الهوائية للنساء، بعدما أطلق ناشطون حملة بعنوان “يوم الثلاثاء بلا سيارة” في العاصمة طهران، وذلك في اطار حماية البيئة، للحد من الاختناقات المرورية والتلوث الذي تشهده طهران منذ سنوات.

ومنعت قوات الشرطة الإيرانية إطلاق هذه الحملة بعدما تجمع المئات من الرجال والنساء قرب “حديقة لالِه” وسط العاصمة طهران، بذريعة عدم وجود ترخيص لهذه الحملة.