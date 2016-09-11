تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مثير قالوا إنه لجندي سعودي على الجبهة بالحد الجنوبي ومشارك بالحرب على الحوثيين.
وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر الجندي السعودي وهو ممسكا بجهاز لاسلكي، يقول النشطاء أنه استولى عليه من أحد الحوثيين بعد ان قتله.
#فيديو| جندي سعودي يقتل حوثي ويصادر لاسلكي ويخاطب به القيادة الحوثية “ان كنتم رجال تعالوا" !#السعودية #اليمن pic.twitter.com/qXLZWO44Gm
— خدمة الأخبار نيوز (@Mkkm9Mekhled) September 9, 2016
ويظهر الجندي وهو يتكلم مع الطرف الآخر “الحوثيين”، متوعدا إياهم بالموت، قائلا: “إذا كنت رجال…..تعالوا”.
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