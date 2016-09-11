تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مثير قالوا إنه لجندي سعودي على الجبهة بالحد الجنوبي ومشارك بالحرب على الحوثيين.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر الجندي السعودي وهو ممسكا بجهاز لاسلكي، يقول النشطاء أنه استولى عليه من أحد الحوثيين بعد ان قتله.

ويظهر الجندي وهو يتكلم مع الطرف الآخر “الحوثيين”، متوعدا إياهم بالموت، قائلا: “إذا كنت رجال…..تعالوا”.