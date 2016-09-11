أظهرت صور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ، وهي تستعرض بنفسها عدد من ، بهدف الإعلان عن مشروعها الجديد.

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وقال مغردون إن المذيعة التي كانت تعمل بفضائية النيل الأزرق، تركت العمل في ، واتجهت لتأسيس موقع إلكتروني متخصص في .

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وسبق أن واجهت المذيعة جدية، موجة من الانتقادات بسبب ارتدائها ملابسا شفافة، عندما كانت تعمل في قناة الجديدة اللبنانية في الأشهر الماضية، بحجة أن الإعلاميات السودانية لا يملن إلى إثارة الجمهور باستعراض أجسادهن عبر شاشات الفضائيات، بحسب بعض النشطاء.
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