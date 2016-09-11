اختارت هيئة البريد الهولندية، طرح مجموعة من الطوابع تظهر فيها عارضة الأزياء الهولندية الشهيرة داوتسن كروتش، وقد صورت العارضة الشقراء البالغة 31 عاماً على الطوابع بلباس البحر.

وبعض هذه الطوابع العشرة تظهر العارضة التي اشتهرت في عروض ماركة “فيكتورياز سيكريت” للملابس الداخلية، بالأبيض والاسود.

وأنجز هذه الطوابع المصور والمخرج الهولندي الشهير أنطون كوربين. وهي ستطرح في التداول اعتباراً من الإثنين.

وأعربت العارضة الشابة عن تأثرها الكبير موضحة “أرى صوري عادة في المجلات وعلى لوحات إعلانية. أما الصورة بحجم الطابع البريدي فهي تخضع لمستلزمات مختلفة لتعكس قوة أكبر”.