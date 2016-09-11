ادّى انفجار هاتف سامسونغ نوت 7 أثناء شحنه داخل سيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى احتراقها بشكلٍ كامل، بعد أيام قليلة من إعلان شركة سامسونغ سحب هذا النوع من الهواتف من الأسواق.

كان الأمريكي ناثان دورناتشر يقوم بالتسوق مع عائلته قبيل حادث احتراق سيارته. فلدى عودته من التسوق ترك ناثان هاتفه النقال الذي كان قد اشتراه قبل عدة أيام موصولاً بشاحن سيارته.

وعندما عاد ناثان لأخذ باقي الأغراض فوجئ ناثان بالنيران تلتهم سيارته بعد أن انفجر الهاتف داخلها بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

ويذكر بأن شركة سامسونغ قد أوقفت بيع هاتف سامسونغ نوت 7 بعد أسبوعين فقط من البدء بتوزيعه على الأسواق وذلك إثر حوادث انفجار بطاريات العديد من الأجهزة أثناء شحنها.