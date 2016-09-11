اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية بالمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأمن الوطني صباح الأحد “سعيد مرسي” 55 سنة شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجله وجار فحصهما من قبل الأجهزة الأمنية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي يفيد بضبط سعيد مرسي، 55 سنة ونجله مقيمان بقرية العدوة مركز ههيا لاتهامهما بالتحريض على العنف والقيام بمسيرات تحريضية ضد أجهزة الدولة بمدخل القرية وبالطريق العام ههيا – الزقازيق.

وجاء اعتقال شقيق المعزول بعد ثلاث سنوات على الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.