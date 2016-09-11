قالت قناة “الجزيرة” القطرية إن فصائل المعارضة السورية “قبلت” بالاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، وبفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

من جهته، أوضح رئيس المكتب السياسي لتجمع “فاستقم” زكريا ملاحفجي وهو من فصائل المعارضة السورية المسلحة، أن المعارضة سترسل إلى الجانب الأميركي ملاحظاتِها على بعض بنود الاتفاق، وأبرزها ما يتعلق بآلية ضمان التزام النظام بوقف إطلاق النار، وآلية محاسبته في حال حصول اختراقات، مؤكدا ان “المعارضة لا تزال تدرس بنود الاتفاق في نواحيه السياسية، لكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات فلا شك أن المعارضة تقف مع كل ما يضمن حماية المدنيين”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا مايكل راتني قد طالب فصائل المعارضة بالالتزام بالهدنة التي أعلنها اتفاق وزيري الخارجية الأميركي والروسي في جنيف.

وأكد أن بدء الولايات المتحدة وروسيا تنسيقهما ضد تنظيم القاعدة أو داعش في سوريا يتوقف على صمود الهدنة لسبعة أيام.