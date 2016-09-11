قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا اليوم الأحد، إن التعاون مع جبهة فتح الشام التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة قد يجلب “عواقب وخيمة” على التيار الرئيسي لجماعات المعارضة السورية حال دخول اتفاق أمريكي- روسي مقترح لمهاجمة المسلحين حيز التنفيذ.

وفي رسالة إلى جماعات المعارضة المسلحة السورية اطلعت عليها “رويترز”، حث مايكل راتني تلك الجماعات على التقيد بالاتفاق الأمريكي- الروسي قائلا إنه يعطيها الحق في الدفاع عن النفس ضد هجمات الجيش النظامي والهجمات الروسية.

وأضاف أن الاتفاق سينهي القصف الجوي لروسيا والجيش النظامي لمواقع مقاتلي المعارضة والمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطرون عليها.