فجرت قضية “خمسة آلاف دينار” التي أقرها رئيس مجلس النواب الليبي كعيدية لأعضائه جدلاً واسعا في الشارع الليبي في الوقت الذي حاول فيه مكتب رئيس المجلس عقيلة صالح نفي لهذا الأمر، بينما قام بعض النواب، بإرسال خطابات رسمية إلى رئيس البرلمان الليبي، بالتنازل عن هذه “العيدية”.

وفي سياق هذا الجدل، قامت النائبة سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، بإرسال خطاب إلى رئيس البرلمان الليبي، قالت فيه بشأن “العيدية”، إنه “في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الليبي من أزمة في السيولة ولا يجد قوت يومه، فضلا عن الحالة التي تشهدها البلاد من ارتفاع الأسعار، فأتنازل عن المنحة التي قمت بإقرارها إلى صندوق الشؤون الاجتماعية”.

ونفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، استلامَ أعضاء مجلس النواب “عيدية”، قدرها خمسة آلاف دينار ليبي، موضحا أن ما أُثير حول تلقي أعضاء مجلس النواب “عيدية” لا أساس له من الصحة، وما هو إلا دعاية مغرضة.