قالت الفنانة اللبنانية المعتزلة، دوللي شاهين، إنها تمر حاليًا بحالة من الملل، مثل جميع الناس، ولا يوجد عندها أي دوافع للعمل مجددًا، مشيرة إلى أن أولادها سيعودون مرة أخرى إلى المدارس، ما يجعلها مشغولة بهم خلال الفترة القادمة المقبلة.

وأضافت في لقاء مع “إرم نيوز”، أنها نشرت قرار اعتزالها وما تمر به من حالة نفسية سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مضيفة أنها تلقت العديد من المكالمات وردود الأفعال من مختلف الصحفيين والفنانين، لكي يثنوها عن هذا القرار، وهي تشكر كلّ من قام بالاتصال بها ودعمها.

وتابعت دوللي شاهين، أنها قامت بكتابة فيلمين سينيمائيين، ومسلسل درامي، بمساعدة زوجها، قائلة: “إننا لسنا مثل أمريكا، فالفنان هناك يستطيع أن يعبر عن مواهبه في الكتابة أو التلحين، وتقديمها في الأفلام والمسلسلات، ولكننا هنا كدول عربية، غير متقبلين لهذه الفكرة”.

يذكر أن دوللي شاهين، شاركت في عدة أعمال فنية، منها “أدهم الشرقاوي”، “المرافعة”، “المش مهندس حسن”.