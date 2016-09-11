في واقعة تعكس مدى المأساة المضاعفة التي يعاني منها الفلسطينيون على مدى سنوات النكبة، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، تقريرا لقناة “العربية”، يوثق لحظة إلتقاء حاجة فلسطينية من قطاع غزة، بأخيها المتواجد في مخيم البداوي في لبنان، بعد غياب 20 عاما.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ذهبت أم سليمان من قطاع غزة لأداء فريضة الحج، ضمن 500 من ذوي الشهداء في غزة، حيث حصلت على مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز، ولم تكن تتوقع في هذه الرحلة الدينية مفاجأة انتظرتها 20 عاماً، ابتعدت فيها عن عائلتها من مخيم البدّاوي في لبنان.

لم تستطع الحاجة نجيبة وأخيها أحمد إعادة قص الرواية وسط دموع الشوق والفرح، والتي بدت معقدة وتائهة بين شتات هنا ولجوء هناك، إلى أن انتهى المطاف بالحاجة نجيبة في قطاع غزة بعد استشهاد زوجها، وظل إخوتها في مخيم البداوي في لبنان، ليلتقي الإخوة اخيراً في مقر حجاج المكرمة الملكية لذوي الشهداء الفلسطينيين.