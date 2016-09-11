تسبب مقطع دعائي لشركة “وولمارت” للإعلانات، بضجة واسعة بالتزامن مع ذكرى الـ15 لهجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول.

وتداولت مواقع ووسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو الإعلان الذي يظهر مجموعتين من الفرشات المكومة فوق بعضها بشكل عامودي يشبهان برجي التجارة اللذين تعرضا للهجوم في العام 2001.

وفي الإعلان تقوم الفتاة بدفع رجلين ليسقطا على المبنيين، قبل أن تلتفت إلى الشاشة مباشرة وتقول: “كيف لنا أن ننسى؟”.

وقدم مايك بونانو، مالك ورئيس شركة “ميراكل ماتريس” صاحبة الفيديو الإعلاني، اعتذاره، مؤكدا على أن على أن “المحتوى كان ضعيفا للغاية” وأنه لا يصلح لأن يعرض ويستغل حياة أولئك الذين فقدوا حياتهم في ذلك الهجوم الإرهابي، وفقا لـ”سي إن إن”.