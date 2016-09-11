عبر الامير السعودي، خالد آل سعود، عن غضبه واستنكاره، لقيام قناة “MBC”، باستضافة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة “، في تغطيتها لوقفة عرفة، اليوم الأحد.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اليوم كريمة ، ورُبما غـداً خامئني يا mbc!”.

اليوم " كريمة " ، ورُبما غـداً " خامئني " يا MBC !!! pic.twitter.com/3ztUv61gne — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) September 11, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى “إستمعوا ماذا قال أحمد كريمة – الذي إستضافته MBC – عن بلادنا الغالية ، وعن شيخنا الألباني رحمه الله ؟”.

وكان “كريمة”، قد زعم أن مفتيي السعودية السابقين الشيخين “ابن باز” و”ابن عثيمين” هما شيوخ ما أسماه “الإرهاب”، في إطار تعليقه على “مؤتمر الشيشان”.

وقال في حوار مع صحيفة “الوطن” المصرية، أن اعتبار السلفية من من أهل السنة والجماعة “عيب”.

كما شن هجوما على التحالف الذي تقودة المملكة السعودية في اليمن، معتبرا قتلى السعودية في اليمن ليسوا شهداء، بحسب زعمه.