نشر الموقع الهندي”brightside” بعض النصائح التي من الضروري اتباعها في حياتك اليومية للعناية بالجلد، وتجنب الفطريات والبكتيريا المسببة للأمراض الجلدية والطفح الجلدي في الوجه، وتتضمن النصائح الآتي:

1.تنظيف شاشة الهاتف المحمول بمناديل مطهرة بشكل منتظم: إذا لاحظت طفحا جلديا على خديك فتوخى الحذر مع الهاتف المحمول الخاص بك، لأنه يمكن أن يكون سببا في الحكة والاحمرار والتورم.



وقد أثبتت الأبحاث أن شاشة الهاتف المحمول يمكن أن تغطيها البكتيريا 10 مرات أكثر من مقعد المرحاض، ولتجنب البكتيريا والجراثيم من الضروري تنظيف شاشة الهاتف الذكي الخاص بك بمناديل مطهرة.

2. غسل فرشاة المكياج الخاصة بك بشكل منتظم: فرش المكياج إذا استخدمت بشكل غير صحيح يمكن أن تسبب حب الشباب والحساسية ومشاكل الجلد الأخرى.

لذا فلتجنب المشاكل الجلدية التي تسببها الفرشاة من الضروري تنظيفها وتعقيمها جيدا بمناديل التنظيف المضادة للبكتيريا وإذا ترغبين في تنظيفها بعمق من الممكن غسلها بمطهر.

3. تجنب الحمامات الساخنة بشكل مفرط: الحمامات الساخنة جدا تعمل على تدمير طبقة الجلد الواقية من الدهون التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الطبقات العميقة من الجلد، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور تجاعيد مبكرة وجفاف بالجلد.