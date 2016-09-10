في أول رد لها على الصور الإباحية التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت الناشطة السياسية والإعلامية المصرية، آيات عرابي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان: “رسالة لمقاطف مخابرات فيفي عبده”، فضحت فيه الأساليب الغبية التي تعاملوا بها تجاهها.

وقالت عرابي موجهة حديثها للمخابرات المصرية قائلة “شوف يا مقطف منك ليه، اللعبة في الأساس لعبة أعصاب وثبات انفعالي، والمقطف اللي فكر في اللعبة دي افتكر انه بنشره الصور العيانة دي ممكن يأثر فيا ويحرق اعصابي وارد وانحط في خانة الدفاع عن النفس”.

وأضافت “بس الحمار ضابط المخابرات، صاحب اللعبة ما يعرفش اني فاهمة قواعد اللعبة كويس أوي، ولما ارتبكوا لما ما اعطيتش اي انتباه للصور الأولى ذهب ثباتهم الانفعالي وارتكبوا غلطة ثانية، ونزلوا لجانهم الإلكترونية بتعلق موحد، وبكدا ارتكب ضابط المخابرات الحمار أول غلطة”.

وتابعت “كان مهم عندي أنه الناس تعرف أنه اللي بهاجمني لجان تابعة لضابط المخابرات التابعة لفيفي عبده شخصيا”، موضحة أنها كانت النقطة التي كانت تسعى لها.

وأردفت “أنا بقى يا حيوان انت واللي مشغلينك كنت بحركك عن بعد بشوية تعليقات بسيطة عشان استفزك وانت كنت بتقع زي المقطف كل مرة”.

وكانت حملة تشويه كبيرة قد استهدف الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دشنت مخابرات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” هاشتاغ حمل عنوان “#ايات_عرابي_الشمال” نشروا فيه صورا إباحية ادعوا أنها فضيحة جنسية لـ”عرابي”.

وتابعت “وطن” الهاشتاغ الّذي تداوله بكثرة أنصار السيسي، ووصلت إلى أن المغرّد “زعيم تويتر” كان صاحب الهاشتاغ الّذي كان مصدره مدينة الجيزه، وبدأ التغريد فيه عند الساعة 12.49 يوم الإثنين 5 سبتمبر 2016.

بسم الله … ده هاش … ايات عرابى

وحده بتشتم فى مصر والمصريين

والجيش …. #ايات_عرابي_الشمال — زعيم تويتر (@Hamada_10007) September 5, 2016

ولاحظت “وطن” عند تدقيقها في الشخصيات المغرّدة على الهاشتاغ، أن أكثر من 90 في المائة منهم، يغرّدون بأسماء وحسابات وهمية يرجّح أن تكون مخابراتية وتشرف عليها اللجان الأمنية للجنرال السيسي.