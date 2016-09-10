في موقف لافت خرج سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من قاعة المحادثات مع الجانب الأمريكي بشأن سورية، وقدم قطعا من البيتزا وزجاجات فودكا للصحافيين الذين كانوا ينتظرون في الخارج، طبقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” اليوم السبت.

وحين كان يقدم الوزير البيتزا، سأله أحد الصحفيين مازحا.. أين الفودكا؟ وبعد لحظات عاد الوزير الروسي إلى القاعة مع قوارير الفودكا، سائلا: من طلب الفودكا؟.

وأضاف لافروف ” البيتزا مقدمة من الجانب الأمريكي.. والفودكا من الجانب الروسي”.

وفي وقت لاحق أكد لافروف، في أعقاب المفاوضات في جنيف، التي استغرقت 14 ساعة، أن هذا اللقاء توج بتوقيع 5 وثائق، تحتوي على اتفاقات، تم التوصل إليها بين الطرفين بغية استئناف العملية السياسية، ما سيتيح تهيئة الظروف المطلوبة لإخراج سورية من طريق مسدود.