هاجم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه “رسب في امتحان الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ولديه الآن فرصة لإعادة دخول هذا الامتحان.

وجاءت تصريحات الوزير التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي، بورغ برينده أمس الجمعة، في مقر رئاسة الوزراء التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال جاويش أوغلو، إن عددا من سياسيي الاتحاد الأوروبي، تساءلوا منذ الليلة الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي “عن الكيفية التي يتم بها التعامل مع الانقلابيين، وطالب البعض بوقف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، وهو ما أدى إلى انخفاض تأييد الانضمام للاتحاد بين المواطنين الأتراك.

وبين الوزير أن عضوية الاتحاد الأوروبي “كانت دائما هدفا استراتيجيا لتركيا، ولم تقل نسبة تأييدها عن 50% بين المواطنين الأتراك، رغم جميع الأزمات”، مؤكدا أن تركيا تنتظر الآن من الاتحاد الأوروبي، متابعا بالقول “بإمكاننا اتخاذ الكثير من الخطوات مع بعضنا البعض”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.