بحسب القانون السويدي، فالدولة ملزمة بدفع راتب شهري لطلاب الثانوية، قيمته 1050 كرونة سويدية ما يعادل 152 دولارًا، والشرط الوحيد أن تكون قد أتممت 16 عامًا، وتحضر جميع الصفوف في الدراسة الثانوية.

ليس على الطلاب المحليين التسجيل للحصول على هذه المنحة، لكن يتعيّن على طلاب المدارس الأجانب القيام بذلك.

وإن كان الطالب يدرس في مدرسة داخلية، أو كانت عائلته بحاجة لمنحة أكبر، فسيتلقى مبلغًا آخر، والذي يكون إما إعانة إضافية، أو منحة داخلية. تتراوح قيمة الإعانة الإضافية ما بين 285 – 855 كرونة سويدية ما يعادل 41 – 123 دولار، أما راتب الدراسة الداخلية فيتراوح ما بين 1190 – 2350 كرونة سويدية ما يعادل 172 – 340 دولار .

ويستمر الطلاب بتلقي الراتب الشهري من عمر 16 عامًا حتى إتمامهم سن الـ 20 عامًا. تهدف هذه الفكرة لتشجيع الطلاب على الدراسة، وتحفيز نشاطهم، وخلق حس المسئولية لديهم.

إضافة إلى ذلك، فإن التعليم المدرسي في السويد مجاني، كما يتم تقديم وجبات الطعام المجانية لجميع الطلاب، ويحصل الطلاب على أجهزة لابتوب في السنة الأولى من الدراسة الثانوية، كما يتم توزيع الكتب والكراسات مجانًا، وليس على الطلاب أن يدفعوا أي شيء إلا إن قاموا بتخريب أغراضهم.

لا يقتصر التعليم المجاني على المدارس، كذلك فإن الدراسة الجامعية الأكاديمية مجانية أيضًا.