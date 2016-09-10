قال سيرغي ماركوف، رئيس معهد الدراسات السياسية في موسكو والمقرب من الكرملين، إنه لا يوجد معارضة معتدلة في سوريا يمكن الحديث والحوار حولها، لافتا ِإلى أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المملكة العربية السعودية ضد بشار الأسد هو خطأ استراتيجي.

وأضاف: “أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن كان دعم السعودية ضد بشار الأسد، فهل يعتقدون أن السعودية أكثر ديمقراطية من بشار الأسد؟” وفق مقابلة أجرته معه شبكة “سي ان ان” الأمريكية.

وتابع ماركوف قائلا: “الخطأ الثاني (لواشنطن) كان بدعم الجهاديين، والاعتقاد بأن بشار الأسد سيسقط، الأسد الآن مسيطر عسكريا، ولهذا كان التوجه الروسي نحو بشار الأسد سهلا وبسيطا للغاية.”

وأردف المحلل السياسي الروسي قائلا: “بشار الأسد عليه أن يحطم الجهاديين في بلده ومن ثم وبعد ذلك يمكن اجراء نوع ما من المفاوضات السياسية وحكومة شاملة.. يحتمل مغادرة بشار الأسد بعدها ولكن فقط بعد أن يحطم الجهاديين في بلده.”

ويشار إلى أن تصريحات المحلل الروسي تأتي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن بلاده وروسيا تدعوان الحكومة السورية والمعارضة لاحترام وقف إطلاق النار الذي سيبدأ، الاثنين.