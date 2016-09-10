لا شكّ أنك كنت في يومٍ من الأيام من متابعي المسلسل المصري الشهير “عائلة الحاج متولي”، من بطولة الفنان المصري الراحل نور الشريف، وفيما يلي 5 معلومات مهمة عن المسلسل المثير للجدل:

1- لم تنل فكرة المسلسل إعجاب سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث قام صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق بمنع السيناريست مصطفى محرم من كتابة جزء جديد للمسلسل.

2- عرض المسلسل في رمضان 2001 على 12 قناة فضائية، ووضع ألحان المسلسل ميشيل المصري وأخرجه محمد النقلي.

3- تسبب في نجومية كل من مصطفى شعبان ورانيا يوسف وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب، والذين يقدم كل منهم حاليا بطولات مطلقة.

4- رحل عن عالمنا 6 فنانين شاركوا في المسلسل، وهم نور الشريف بطل المسلسل، وحسين الشربيني، وممدوح وافى، ومحمد الدفراوي، ويوسف العسال، والذى جسد دور “الجواهرجي”، وحسن الأسمر والذي شارك كضيف شرف.

5- شارك في المسلسل أكثر من 55 ممثلا وممثلة وتبلغ عدد حلقاته 34 حلقة.