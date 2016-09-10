فاجأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الصحفيين الذين كانوا بانتظار نتائج مفاوضاته مع نظيره الأمريكي جون كيري، بزجاجتين من المشروب الكحولي الروسي الشهير “فودكا”، وقدمها هدية لهم بنفسه.

وظهر لافروف في اللقطات التي اقتنصها الصحفيون لحظة خروجه من الاجتماع يحضر الـ”فودكا” بنفسه لهم، بعد وصول كمية كبيرة من البيتزا لنحو 60 صحفيا في القاعة المخصصة لهم بالفندق الذي تجرى فيه المحادثات.

وقال موجها حديثه للصحفيين: “البيتزا من الوفد الأمريكي والفودكا نحن نأتي بها”.

يشار إلى أن المفاوضات تمخضت عن اتفاق بين الطرفين حول وقف لإطلاق النار في سوريا يبدأ يوم الاثنين ولمدة أسبوع.