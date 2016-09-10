أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير قد يتسبب في أمراض خطيرة كتصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، كما يؤثر تناول البروتين بكميات كبيرة على الكبد مما يهدد بالإصابة بالغيبوبة الكبدية. لمن هم مصابون بأمراض ضغط الدم والقلب والأوعية الدموية والسكر.

وفي هذا الصدد نقدم لكم بعض النصائح تقلل من أضرار اللحوم، في عيد الأضحى المبارك:

1 – التحضير للعيد: طهي اللحوم البيضاء والأسماك قبل العيد بأسبوع خاصة سمك التونة والذي يساعد في تخلص الدم من الدهون الضارة ، من أجل تحضير أجسام أسرتك لتناول اللحوم في العيد.

2 – عصير الليمون: يساعد عصير الليمون في التقليل من أخطار الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء، فينصح بإضافة قليل من عصير الليمون للحوم المشوية والقليل من البقدونس.

3 – إزالة الدهون: الحرص على تناول اللحوم في وجبات متعددة حتى تعطي أجسامهم الفرصة للتخلص من آثار الدهون الموجودة في الطعام.

4 – السلطة: تحتوي السلطة على نسبة كبية من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، مع القيام بتقليل الملح وإضافة عصير الليمون للطبق، ويفضل إضافة الثوم الطازج فسيساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

5 – خضراوات مطهية:الخضروات مصدر مهم لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها والتي تعمل على هضم الدهون.

6 – الأرز البني: يساعد الأرز البني الذي يحتوي على قشرة خارجية على تنظيف جدار الجهاز الهضمي من تراكم الدهون عليه وذلك لأن هذه القشرة مكونة من ألياف خشنة.

7 – الخبز الأسمر: يمنع الخبز الأسمر الإصابة بالإمساك أو سوء هضم.

8 – الحلويات: عليكم استبدال الحلويات بالفواكه خلال عيد الأضحى على نسبة كبيرة من الدهون والسكريات الضارة، أما الفواكه فهي تحتوي على ألياف ومضادات أكسدة تعمل على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

9 – المشروبات الغازية: ابتعدوا عن تناول المشروبات الغازية والقهوة، واشربوا الشاي الأخضر والقرفة والزنجبيل والنعناع الأخضر والعصائر كالرومان والتوت.

10 – الرياضة: ممارسة الرياضة تزوّد الجسم بالأوكسجين اللازم لحرق الدهون المتراكمة، كما عليك الحرص على تناول كمية كبير من المياه بحد أدني 6 أكواب يوميًا لتنقية الجسم من الدهون المتراكمة.