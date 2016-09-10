تحت عنوان “القافلة تسير .. والملالي «…»”، هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها المملكة بمحاولات تأجيج صراع بين السنة والشيعة. على حد تعبيره

وقالت “عكاظ” إنّ عدداً من العلماء السعوديين والباكستانيين والمصريين أكدوا تنديدهم بتصريحات خامنئي ، فيما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا وصفت فيه تصريحات خامنئي ومعاونيه بـ«التحريضية والعدائية»، مؤكدة تقديرها لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة الإسلام، والمسلمين، وضيوف الرحمن عبر التاريخ.

وشددت الخرطوم على مساندة حكومة البلاد بقوة «أحقية وأهلية حكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم إدارة شؤون الحج»، واصفة دعوة خامنئي لما سماه تدويل إدارة الحرمين الشريفين بأنها «مشبوهة».

ووفقاً لما ذكرت الصحيفة السعودية فقد “بدا واضحاً أن خامنئي بحاجة لإلهاء شعبه، بعدما أم الحرم المكي الشريف أكثر من 1.5 مليون مسلم في صلاة الجمعة، في غياب حجاج إيران بقرار أصدره المرشد، ولذلك لجأ لسوق الحشود لمظاهرات بعد صلاة الجمعة لمهاجمة السعودية”.

وتابعت:”جاء ذلك بعد يوم من إجماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على التنديد بتصرفات القيادة الإيرانية بأشد العبارات، مع تأكيد الإجماع على حق المملكة بإدارة وتنظيم شؤون الحج.

وختمت “عكاظ”: “يبدو واضحاً من استمرار السعودية في تقديم أرقى الخدمات للحجاج أن قافلة تنظيم الحج السعودية ماضية بلا توقف، فيما يستمر النباح الإيراني دون تحقيق أي نتيجة سوى التشويش ومحاولات إيقاع الفتنة”.

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