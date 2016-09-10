أكدت مصادر، أن المفتي العام للسعودية عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اعتذر عن أداء خطبة عرفة أمام الحجاج الذين يجتمعون في مكة المكرمة هذا العام من جميع أنحاء العالم، وهي المرة الاول له من 35 عاما.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصادر لم تكشفها قولها إن آل الشيخ سيعتذر عن عدم إلقاء خطبة عرفة “لظروفه الصحية”.

وقالت الصحيفة إن آل الشيخ “ظل خطيباً ليوم عرفة” منذ نحو 35 عاماً، “إذ يخطب في مسجد نمرة بعد إعداد لخطبته يستغرق نحو شهرين”.

يذكر أن آل الشيخ من سلالة الداعية الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الذي عاش في القرن الثامن عشر وساهم في تأسيس الدولة السعودية الحالية.