شنّ الدكتور، عصام حجي، عالم الفضاء المصري، والمستشار العلمي للرئيس المصري السابق، عدلي منصور، هجوما شديدا على على ما وصفها “القوى الظلامية التي تحكم مصر الآن.

وقال حجي في حوار أجرته معه صحيفة “هفنجتون بوست عربي”، أن مبادرة “الفريق الرئاسي” التي طرحها مع مجموعة من شباب قوى التغيير تسعى لإعداد قائمة بأسماء فريق رئاسي حقيقي، ومعه تشكيل للوزراء ومساعديهم من الخبرات الشابة بالداخل والخارج، لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018.

وتعهد حجي، بأن تخوض المبادرة منافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضد ما وصفهم بـ””القوى الظلامية التي تحكمنا الآن”، وفي حالة نجاحها ستنفذ مشروعها لإنقاذ التعليم والصحة والعدالة والوحدة الوطنية عبر برنامج زمني من أربع سنوات، يستعان خلالها بالخبرات المصرية في الداخل والخارج وبوضع الأولويات لها في الموازنة العامة للدولة.

وقال عالم الفضاء إن المبادرة تعمل الآن على تجميع القوي المدنية التي تحلم بتغيير مدني حقيقي في مصر كي تتوافق على تشكيلة الفريق الرئاسي.

ونفي حجي وجود أي اتصال بجماعة الإخوان أو بمؤيدي “الحكم العسكري”، رغم التأكيد على عدم استبعاد أي شخص من المشاركة في المبادرة، مضيفا :”نحن لا نتكلم مع أحزاب ولكن مع أشخاص، وهناك بعض من الشباب القائمين على المبادرة أعضاء في أحزاب ولكن أحزابهم لا تدعم المبادرة”.