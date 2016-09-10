“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- كشف ضابط شرطة مصري أسباب قتله لشقيقه.

وقال الملازم محمود عربي في شريط فيديو بثه موقع التحرير المصري أنه مر بظروف صعبة وكان في حالة شعور بالظلم وكذلك شقيقه الذي قُتل على يده، مضيفاً” إحنا الاتنين اتظلمنا جامد جداً” وأضاف أنه لم يقصد قتل شقيقه وأن القاضي اقتنع بظروفه وأخرجه من أول جلسة في المحكمة بفضل الله وفضل الناس التي وقفت إلى جانبه.

وكان الضابط “محمود عربي سعيد” وهو نقيب بإدارة الطرق قد أقر أثناء التحقيق معه في قسم المطرية بإقدامه على قتل شقيقه بدافع حقده وغيرته من أخيه، ولدفاعه عن والدته أثناء مشاجرة معها، وقالت والدة المتهم في شهادتها إن نجلها ضابط الشرطة أطلق النار على أخيه أثناء محاولته الاعتداء عليها بالضرب، وهو ما أكدته شقيقتهما في أقوالها أمام النيابة.