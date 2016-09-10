قالت صحيفة ” إكسبريس” البريطانية إن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون لم يعد في عمرها أكثر من عام”.

وأضافت الصحيفة البريطانية إن التقارير الطبية أثبتت أن كلينتون التي ستكمل عامها الـ 69 الشهر المقبل لم تتعاف بعد من جلطة دموية خطيرة أصيبت بها في العام 2012 والتي سببت لها انتكاسة مرضية.

وأظهرت التقارير أن كلينتون دخلت بالفعل المراحل الأخيرة من مرض الخرف الوعائي وأنها لن تعيش على الأرجح أكثر من 18 شهرا.

وجاءت هذه المزاعم الطبية على لسان أستاذ بأحدى كليات الطب الأمريكية والتي نشرها في فيديو مُفصل مدته 10 دقائق على موقع يوتيوب، مستندا في ذلك على أشعة على المخ وتقارير طبية وكليبات بالحركة البطيئة للمرشحة الديمقراطية.

وجاء في مقطع الفيديو:” هيلاري كلينتون تطلق حملة ترشحها للرئاسة وهي تعلم أنها ستموت.”

وأضاف:” المرضى المصابون بالخرف الوعائي يلقون حتفهم في غضون مدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.”

وتابع:” يمكننا ملاحظة مشكلات ظاهرية لدى هيلاري من خلال حركتها وتواصلها اللفظي ومعاناتها من النسيان والضعف البدني.

وأتم:” الخرف الوعائي هو شكل صعب من أشكال المرض لأنه يؤثر على الخلية الجزعية للمخ، والتي تسيطر على الكثير من الوظائف الرئيسية لجسم الإنسان.” وفق ترجمة موقع مصر العربية.

والخرف الوعائي، أو كما يُعرف بالانسداد الوعائي، أو حتى ضعف الإدراك الوعائي هو خرف يحدث بشبب مشاكل في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ ، بالدم، وعادة يكون في شكل سلسلة من السكتات الدماغية الثانوية التي تؤدي إلى قلة الإدراك تدريجيا، ويعتبر الخرف الوعائي أكثر أمراض الخرف شيوعا بعد مرض الزهايمر عند كبار السن.