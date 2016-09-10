شنَّ الناشر المصري الكبير، وصاحب دار “ميريت” للنشر، محمد هاشم، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد فرض حراسة من الشرطة على ندوة الدكتور علاء الأسواني التى تقام بالدار كل شهر.

وبدأ هاشم مداخلته في الندوة، بالتنويه على وجود مندوبين لوزارة الداخلية بالندوة، معلنا عن عدم ترحيبه بهم، وأن هذه أول مرة منذ عام 1982يتم فيها مثل هذا الامر.

وأضاف أننا وقفنا مع السيسي في البداية كونه جاء ليوقف الإرهاب ويميته إلى أنه اتضح انه يريد موتنا جميعا، مشيرا إلى حبسه علاء عبد الفتاح، وانه لا يريد أن يتم إزعاجه، مشددا بالقول: “لا يا عم طول ما انت بتغلط هانزعجك”.

وتابع مهاجما السيسي، أنه “لما دولة مثل اثيوبيا تاخد مية المصريين يبقى لازم تمشي”، وتابع موجها حديثه للسيسي: “أنه عندما أعلنت مشروع قناة السويس ولميت فلوس المصريين اللي تحت البلاط وأخذت حتى الـ 2 جنيه اللي في جيب أي مواطن مصري مصدقك، وطلعت وطلعت بدون دراسات ولا تخطيط يبقى انت فاشل ولازم تمشي”.

كما أشار إلى قضية “تيران وصنافير”، موجها حديثه للحاضرين، قائلا: ” عاوز يبيع الجزر بتاعتنا للسعودية..ملعون أبو السعودية على ابو اللي أسسوها واللي علموها…جايبلي اتنين مخبرين مش هيخوفونا”.