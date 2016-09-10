أكّد أمين عام حزب الأمة الإماراتي أن السلطات الإماراتية منعوا عن زوجته المغربية الجنسية وبدون إقامة وبدون بطاقة صحية للعلاج.

 

وقال “الدقي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رصدتهم “وطن” “يعاقبني #محمد_بن_زايد وحاكم # في زوجتي الثالثة المغربية فيمنعونها الجنسية وقد تزوجتها منذ 20 سنة ولها 6 من الأبناء”.

وأضاف “وقد أصبحت بدون إقامة وبدون بطاقة صحية للعلاح بينما لها 6 أولاد إماراتيين.. تعاني الآن من المرض وتموت بين أبنائها في #الشارقة”.

وتابع ” ظننت أن وقوف جدي حسن وراء سيبة #الممزر والرصاص يتطاير حوله… سيجعل لأحفاده حقوقا كبقية أهل # لكن يبدو لم يبق رجال في #الشارقة”.