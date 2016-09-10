أكّد أمين عام حزب الأمة الإماراتي حسن أحمد الدقي أن السلطات الإماراتية منعوا عن زوجته المغربية الجنسية وبدون إقامة وبدون بطاقة صحية للعلاج.

وقال “الدقي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رصدتهم “وطن” “يعاقبني #محمد_بن_زايد وحاكم #الشارقة في زوجتي الثالثة المغربية فيمنعونها الجنسية وقد تزوجتها منذ 20 سنة ولها 6 من الأبناء”.

#عاجل

يعاقبني #محمد_بن_زايد وحاكم #الشارقة في زوجتي الثالثة المغربية فيمنعونها الجنسية وقد تزوجتها منذ 20 سنة ولها 6 من الأبناء

يتبع.. #uae — حسن أحمد الدقي (@hassan_aldiqqi) September 10, 2016

وأضاف “وقد أصبحت بدون إقامة وبدون بطاقة صحية للعلاح بينما لها 6 أولاد إماراتيين.. تعاني الآن من المرض وتموت بين أبنائها في #الشارقة”.

#عاجل

وقد أصبحت بدون إقامة وبدون بطاقة صحية للعلاح بينما لها 6 أولاد إماراتيين..

تعاني الآن من المرض وتموت بين أبنائها في #الشارقة#الإمارات — حسن أحمد الدقي (@hassan_aldiqqi) September 10, 2016

وتابع ” ظننت أن وقوف جدي حسن وراء سيبة #الممزر والرصاص يتطاير حوله… سيجعل لأحفاده حقوقا كبقية أهل #الإمارات لكن يبدو لم يبق رجال في #الشارقة”.