سجّل رقماً قياسياً في إنجاب 13 مولوداً من خلال 20 عاماً، لكنّ الغريب أنهما تعهدا بالاستمرار في الإنجاب حتى يُرزقا بأنثى!.

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pay-jucicleide-silvaوخلال أول حمل للزوجة اتفقت مع زوجها بأن يسمي هو الذكور بينما تسمي الأم الإناث، ولكنهما لم يتوقعا بأن تأتي ذريتهما بالكامل من الذكور .

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وبعد الحمل الأخير، أملت العائلة التي يعيش أفرادها في منطقة دونسي أو دي كويت بأن يأتي المولود الثالث عشر أنثى ولكنهم فوجئوا بذكر آخر.

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ويذكر بأن الزوجين أطلقا اسم رونالدو على آخر طفل رزقا به تيمناً بنجم كرة القدم السابق رونالدو، حيث يأمل الأب أن يصبح أحد أبنائه الـ13 نجماً مميزاً في فريق كرة القدم البرازيلي.

 