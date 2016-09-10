سجّل زوجان برازيليان رقماً قياسياً في إنجاب 13 مولوداً من الذكور خلال 20 عاماً، لكنّ الغريب أنهما تعهدا بالاستمرار في الإنجاب حتى يُرزقا بأنثى!.



وخلال أول حمل للزوجة اتفقت مع زوجها بأن يسمي هو الذكور بينما تسمي الأم الإناث، ولكنهما لم يتوقعا بأن تأتي ذريتهما بالكامل من الذكور .

وبعد الحمل الأخير، أملت العائلة التي يعيش أفرادها في منطقة دونسي أو دي كويت بأن يأتي المولود الثالث عشر أنثى ولكنهم فوجئوا بذكر آخر.

ويذكر بأن الزوجين أطلقا اسم رونالدو على آخر طفل رزقا به تيمناً بنجم كرة القدم السابق رونالدو، حيث يأمل الأب أن يصبح أحد أبنائه الـ13 نجماً مميزاً في فريق كرة القدم البرازيلي.