تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو قالوا أنه يرصد محاولات الحجاج الشيعة من القطيف السعودية، وإيران، أثناء موسم الحج السابق وهم يحاولون إثارة وخلق المشاكل في الحج.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر عدد من الحجاج الشيعة وهم يهتفون بهتافات مغايرة لما هو متداول في هذا الفرض المقدس، حيث أوضح مصور الفيديو الذي يظهر صوته في الخلفية، أنهم يتجهون لخلق المشاكل في موسم الحج.

وأكد مصور الفيديو، أن هؤلاء الحجاج يتعمدون الرجوع أثناء زحف الحجيج إلى رمي الجمرات في منى، وباتجاه ومعاكس، مما يؤدي لحدوث كوارث بين الحجيج.