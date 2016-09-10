بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح السبت، التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بشكل يسر وسهوله، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، يعد مشعر منى من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام، بمساحة تقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر، فيما المساحة المتبقية مستخدمة لنصب الخيام.

ويعد الموقع أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيواء الحجاج بمساحة مقدرة بـ 2.5 مليون متر مربع وفق مواصفات تحقق المزيد من الأمن والسلامة، باستيعاب 2.6 مليون حاج، وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.