كشف تسريب صوتي لمحادثة بين طيار وآخر في برج المراقبة بقاعدة الخروبة الجوية يتحدثان بلهجة إماراتية لتنفيذ غارات جوية بمدينة بنغازي.

وبحسب التسريب فإن الحديث يتضمن تنسيقا لتنفيذ غارات جوية باستخدام تقنية الليزر على أهداف في بنغازي.

ويظهر الفيديو معاناة الطيار الذي يتحدث اللكنة الإماراتية في التواصل مع القاعدة، وبعدها يتحدث عن فشل استهداف المنطقة المحددة والتي أسماها بـ”ألفا)، مشيرا إلى أنه سيعاود الكرة.

وأضاف: “ما ضربنا المكان، القنبلة ما طاحت في المكان، سنعيد مرة أخرى، الضربة جاءت في الرملة خارج الهدف”.

وبعد ذلك يؤكد أنه أصاب الهدف الليبي (ألفا).

ثم يعاود الطيار ليضرب منطقة أخرى أسماها (برافو)، مشيرا إلى أنه تم تدمير الهدف.

والهدف الثالث كان (تشارلي) أعلن عن تدميره ثم عاد إلى القاعدة سام. وفق نشر موقع الامارات 71.

ولم يكشف التسريب وقت الغارات ومن كان المستهدف الرئيسي، إلا أن هناك اتهامات لأبوظبي بالتدخل بالشأن الليبي بشكل سافر ودعم جنرال الانقلاب خليفة حفتر بالسلاح والمال، والأمر الذي يشكل خرقا لقرارات الأمم المتحدة.