كشف قائد قوة أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرمة العقيد عايض البقمي الاستعانة بعناصر نسائية موسمية، تتولى مهمات تفتيش النساء في المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وأكد لـ”عكاظ” أن تلك العناصر لها مكاتب خاصة، وتنحصر مهمتها في تفتيش النساء، والتحقيق في حال الاشتباه، كون بعض الأشخاص يحاولون التحايل بارتداء العباءات النسائية لدخول المشاعر المقدسة، لذا جاء توفير هذه العناصر لإحباط أي محاولات قد يتم تنفيذها.

يذكر أن قوات الأمن ضبطت مراراً إرهابيين متنكرين بزي نساء.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، الجمعة، إن أجهزة الأمن في وزارته ستُفشل أي مخطط يسعى للنيل من أمن وسلامة الحجاج.

وأضاف التركي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر “الأمن العام” بمشعر “منى”، شرقي مدينة مكة المكرمة: أن “رجال الأمن لن يتوانوا في التضحية بأنفسهم لحماية الحجاج، وإفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم”، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح التركي أن المهمة الأساس لرجال الأمن السعوديين ستكون رصد أي كثافة وتزاحم غير عادي والتواصل مع بعثات الحجاج للسيطرة على ذلك.