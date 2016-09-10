نشرت الإعلامية المصري آيات عرابي تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أرفقتها بفيديو رصدته “وطن” يظهر شاحنة محمّلة بالحمير في طريقها إلى القاهرة لذبحها على ما يبدو وبيع لحمها في العيد.

وقالت “عرابي” في تعليقها على الفيديو ” “حمير منقولة للقاهرة من المنيا ويبدو أنها ستذبح في العيد، تحذير لبلحة ولجرادل ومقاطف وبصمجية مخابرات فيفي عبده والمحللين الاستراتيجيين واعضاء المجلس العسكري واحمد موسى والغيطي وعزمي مجاهد وكل الشلة, برجاء الاختفاء الى ما بعد العيد .. بيلموا الحمير ويدبحوها”.

يذكر أن ظاهرة ذبح الحمير وبيع لحومها أصبحت متفشّية في مصر، وسبق لـ”وطن” أن نشرت قبل أيّام فيديو يظهر قيام أحد الجزّارة المصريين بذبح الحمير وبيع لحمها تحت مرأى الجميع.