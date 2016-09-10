اعتذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عن إلقاء خطبة عرفة، لظروفه الصحية، بعد أكثر من 35 عاماً قضاها خطيباً في يوم عرفة.

ولم تفصح المصادر التي نقلت عنها صحيفة “عكاظ” هذا النبأ، عمن سيخلف آل الشيخ في خطبة يوم عرفة، إلا أنها رجحت أن يكون خليفته عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، أو وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، أو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وظل المفتي العام خطيباً ليوم عرفة منذ العام 1402هـ، إذ يخطب في مسجد «اليوم الواحد» (مسجد نمرة)، بعد إعداد لخطبته يستغرق نحو شهرين.