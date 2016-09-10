بعد أن أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها الاخير، عن جهاز آيفون 7 الجديد وبعض المزايا الإضافية أيضًا، ذكرت مواقع الكترونية معنيّة بالشأن التكنولوجيّ أن هناك7 حيل موجودة في هواتف آيفون ويجهلها أغلب المستخدمين حول العالم:

1- تعيين مؤقت للموسيقى الخاصة بك: قد ترغب في أغلب الأحيان بالاستماع إلى قائمة الأغاني المفضلة لديك قبل خلودك إلى النوم، والآن ليس عليك القلق حول إيقاف الموسيقى في منتصف الليل من خلال الذهاب إلى الإعدادات على تطبيق “الساعة” Clock ومن ثم إلى المؤقت لتحديد نغمة الرنين لإيقاف الموسيقى، وهذا الأمر يسمح لك بتحديد مهلة زمنية للموسيقى الخاصة بك.

2- تخصيص نمط الاهتزاز الخاص بك للنصوص والتنبيهات والمكالمات الهاتفية: يمكنك تحديد نمط اهتزاز خاص بك في جهاز أيفون بدلا من التمسك بنمط الاهتزاز التقليدي للرسائل النصية، وذلك من خلال التوجه إلى إعدادات الجهاز والنقر على الأصوات – النغمات – الاهتزاز، هنا عليك الضغط على قسم “الاهتزاز الجديد”. وهذا التحديث يتيح لك خلق نمط الاهتزاز الخاص بك.

3- تعيين وميض أو (فلاش) للتنبيهات: يعاني العديد من المستخدمين من مشكلة في تذكر أن الهاتف تلقى مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، ويسمح التحديث الجديد باستخدام ضوء الفلاش في الكاميرا كمنبه من خلال التوجه إلى الإعدادات – عام من أجل تفعيل هذه الميزة.

4- التخلص من الأخطاء في أثناء الكتابة عبر هز الهاتف: تتيح لك هذه الميزة هز هاتفك من أجل البدء بالكتابة من جديد في حال وجدت أخطاء، بدلا من انتظار حذف محتويات الرسالة الخاطئة.

5- تسريع المعالجة في هاتفك عبر تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي: يجب أن تضغط باستمرار على الزر الرئيسي في آيفون كما لو أنك تقوم بإيقاف تشغيله، وعندما تظهر شاشة الإيقاف قم بإعادة الضغط على الزر الرئيسي من أجل مسح ذاكرة الوصول العشوائي.

6- التعرف على أوقات إرسال الرسائل: يمكنك معرفة الوقت المحدد لكل رسالة أرسلتها من خلال الضغط على الرسائل بالإبهام والسحب باتجاه اليسار، وبذلك ستظهر لديك الرسائل مرفقة بالوقت الذي أرسلت فيه.

7- التعرف على رحلة طائرة فوق مكان وجود المستخدم: ويعرف بهذا الأمر المساعد Siri، حيث يمكنك سؤالها عن رحلة الطائرة التي تطير فوق مكان تواجدك، وسوف توفر لك كل المعلومات المطلوبة.